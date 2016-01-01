وزيرة الصحة تشهد قرعة علنية لاختيار 21 عضوا بالبعثة الطبية للحج

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إجراء قرعة علنية تكميلية لاختيار 21 عضوًا ممن قاربوا على سن المعاش ضمن البعثة الطبية للحج لهذا العام 1439 هـ -2018م.
وأوضحت "زايد"، أنه تم تقسيم الفئات التى تم إجراء القرعة عليهم اليوم إلى 3 فئات الأولى العاملين بالمناطق الحدودية، والثانية من قاربوا على سن المعاش القانونى، والثالثة السيدات فوق عمر الـ 45 عامًا، لافتة إلى أن الحج نعمة كبيرة من ربنا، قائلة: "مش هنخلي ناس تستئثر بيها".
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الحج نوع من التكريم لكل من أعطي البلد، ومن قاربوا على المعاش، مضيفة: "بنقول متشكرين جدًا، وروحوا الحج وادعولنا"، مؤكدة أن البعثة الطبية للحج هذا العام ستقدم كافة الدعم للحجيج والذى هو شرف لنا جميعًا.
الجدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج تتكون من 360 عضوًا من الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، يتم تقسيمهم على عيادات بفنادق الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.