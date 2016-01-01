رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تشتمل على مناطق إدارية كاملة، مثل الحي الحكومي الذي سيضم الوزارات ومبنى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى الحي الرئأسي والذي سيدير منه الرئيس الدولة، ومبنى مخصص للحرس الجمهوري.



وأضاف عابدين، خلال مؤتمر الإعلان عن الاستثمارات السعودية التي سيتم تنفيذها في العاصمة الجديدة، بحضور مستثمرين سعوديين وممثلين عن الشركات السعودية، اليوم، الثلاثاء، أن الأحياء الإدارية في العاصمة ستضم مباني للرقابة والمحاكم والمخابرات العامة، وحيا مخصصا للسفارات، لذلك لابد من أن يتم توفير أحياء للمطورين والتي تمتد من 6 لـ 7 آلاف فدان، والتي بيعت جميعها لشركات مقاولات، كما سيتم توفير أماكن سكنية للعاملين بالعاصمة.



وأكد أن العاصمة بها 180 ألف عامل وأكثر من 30 شركة مقاولات، والقوات المسلحة ليست مسئولة عن التنفيذ إنما يوجد ضباط يشرفون على العاصمة، مشيرا إلى بيع 70% من أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة.



وقد انطلق المؤتمر الصحفي بمشاركة عدد من المستثمرين السعوديين، للإعلان عن مشروعات استثمارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عنها، وذلك بأحد فنادق القاهرة.



وينعقد المؤتمر بكلمة للمستثمرين السعوديين ومحمد كامل، رئيس مجلس الإدارة شركة سباين ميديكال، كما يبقى اللواء مهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلمة للإعلان عن المشروعات الاستثمارية التي سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة.