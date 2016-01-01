ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:23 م
صدى البلد
نهلة الشربيني - عدسه: كريم ناصر
قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تشتمل على مناطق إدارية كاملة، مثل الحي الحكومي الذي سيضم الوزارات ومبنى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى الحي الرئأسي والذي سيدير منه الرئيس الدولة، ومبنى مخصص للحرس الجمهوري.

وأضاف عابدين، خلال مؤتمر الإعلان عن الاستثمارات السعودية التي سيتم تنفيذها في العاصمة الجديدة، بحضور مستثمرين سعوديين وممثلين عن الشركات السعودية، اليوم، الثلاثاء، أن الأحياء الإدارية في العاصمة ستضم مباني للرقابة والمحاكم والمخابرات العامة، وحيا مخصصا للسفارات، لذلك لابد من أن يتم توفير أحياء للمطورين والتي تمتد من 6 لـ 7 آلاف فدان، والتي بيعت جميعها لشركات مقاولات، كما سيتم توفير أماكن سكنية للعاملين بالعاصمة.

وأكد أن العاصمة بها 180 ألف عامل وأكثر من 30 شركة مقاولات، والقوات المسلحة ليست مسئولة عن التنفيذ إنما يوجد ضباط يشرفون على العاصمة، مشيرا إلى بيع 70% من أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة.

وقد انطلق المؤتمر الصحفي بمشاركة عدد من المستثمرين السعوديين، للإعلان عن مشروعات استثمارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عنها، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وينعقد المؤتمر بكلمة للمستثمرين السعوديين ومحمد كامل، رئيس مجلس الإدارة شركة سباين ميديكال، كما يبقى اللواء مهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلمة للإعلان عن المشروعات الاستثمارية التي سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة.
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

برشلونة يجد أفضل بديل لـ باولينيو

شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

شاهد.. يوم الحسم لإنقاذ المحاصرين فى كهف تايلاند

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

اللصوص تخصصات.. اكتشف أغرب واقعة سرقة في 2018

ساليف كوليبالي..فتى كارتيرون المدلل ويجيد اللعب في أكثر من مركز..فيديو

مرتضى منصور يكشف عن بديل طارق حامد.. فيديو

أستراليا: مصطفى راشد مفتي مزيف أساء للإسلام ونستعد لمحاسبته

ضبط متهمين باستدراج ٣ أشخاص وتصويرهم بملابس حريمى فى الإسماعيلية

مصطفى بكري يتبرأ من تصريحاته بشأن السيسي لصحيفة لبنانية

الكنترولات تنتهي من تحديد أوائل الثانوية العامة غدًا.. القائمة تشمل لأول مرة طالبين من stem وطالب من مدارس الدمج.. والتعليم تنظم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل النتيجة قريبًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموروث الفني المغربي يتداخل مع فنون العالم وألوانه الموسيقية في مهرجان مراكش.. صور

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

شهود العيان: جثث المريوطية أكبرهم 4 سنوات.. وسيدة: بنتي كانت هتتخطف من يومين.. صور

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

ابنة شريف منير تبهر متابعيها بإطلالات مثيرة.. صور

فيديو

شاهد.. أهم عوامل الجذب في المنتجات الحرفية والتراثية المصرية
تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
استرداد الأراضي: تلقينا ٢٦٥ ألف طلب تقنين أراضى وضع اليد..فيديو
الري: إزالة 37 ألفا و158 حالة تعد على نهر النيل في 3 أيام ..فيديو
شاهد.. لحظة العثور على 3 جثث أطفال مذبوحين بالمريوطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟