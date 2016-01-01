محطة تسمين ماشية بورسعيد.. خطوة على طريق تنمية الثروة الحيوانية

تشهد محافظة بورسعيد تنفيذ وتطوير واحد من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من خلال محطة تسمين الماشية للمحافظة، والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة تبلغ 10 الاف رأس من الماشية وقد حققت المحطة أعلى معدل في النمو في تربية وإنتاج اللحوم علي مستوي الجمهورية.



وبعد أن حققت المحطة الهدف الرئيسي منها وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج اللحوم الحمراء للمحافظة يجري الآن اعداد مشروع لتطوير المحطة وتحويلها الي مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة بالإضافة إلى تحويلها إلى واحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الالبان على مستوي مصر ويرصد التقرير التالي موقف المحطة من خلال سير العمل بها وتصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حول المشروع والخطوات المنتظرة لتطويره.



وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع محطة التسمين ببورسعيد وتطويرها بعد نقلها الي موقعها الجديد وإضافة التوسعات المطلوبة لها كان احد الاهداف الرئيسية التي تم العمل من اجلها خلال الفترة الماضية لتغطية جزء مهم من متطلبات المحافظة من اللحوم وبأسعار مناسبة وكان اهم خطوة في تطوير المحطة هو الانطلاق بها لتكون مركز ليس لخدمة بورسعيد فقط ولكن لخدمة باقي المحافظات .



وأضاف أننا نسير بخطى طيبة نحو تنمية الثروة الحيوانية، وأن المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمشروع والدعم لتحقيق أهدافه بما سيعود به من خير على المحافظة.



وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالاضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها، حيث يوجد مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل.



وأوضح الدكتور وليم جندي مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد إلى أن المشروع نجح في توفير العديد من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات بالإضافة إلى توفير فرص للعاملين بمهنة الجزارة كما يؤدي الخدمة في توفير عجول وخراف الأضاحي في المناسبات المختلفة .



يذكر أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستوي المحلي والدولي ومنافذ ثابتة و سيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

