وزير النقل: الانتهاء من خط المترو الثالث نهاية 2020

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن نهاية ٢٠٢٠ ستشهد الانتهاء من خط المترو الثالث، والذي يستفيد منه ٣٨٠ أ لفًا يوميًا، موضحًا أنه يتم إجراء التعاقدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق خلال الشهر القادم ليستفيد منه مليون ونصف راكب، حيث يربط الخط الرابع والثاني وحي الهرم والجيزة.





وأضاف "عرفات"، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن تكلفة المشروعات الخاصة بالمترو تصل إلى 2 مليار دولار، مؤكدًا أن ترام الرمل يتم تطويره من خلال منحة ٨ ملايين يورو لتأهيل ترام الرمل للنقل الجماعي.





وكشف الوزير، عن دراسة لتطوير الموانئ المصرية، مضيفًا: "لأول مرة مخطط للموانئ المصرية بالكامل بهدف ربطها لتحقيق المنافسة العالمية".





وتابع: "القيادة السياسية طالبت بعرضه نهاية شهر نوفمبر بحيث نفعل الخطط التي ينتج عنها مخرجات الدراسة".