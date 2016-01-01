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ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ سامي العدل في ذكري وفاته

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:53 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أحيا الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، ذكري رحيل الفنان سامي العدل الذي توفي منذ ما يقرب من ٣سنوات، برسالة مؤثرة أكد فيها أنه كان زمالكاويا أصيلا ومخلصا للكيان الأبيض.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "رحم الله سامي العدل كان رجل لا يخاف احد وزملكاوي أصيل وراجل صاحب صاحبه وجدع مع الناس كلها.. الله يرحمه".

يذكر أن الفنان سامي العدل توفي إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء مشاركته في تصوير مسلسل "حارة اليهود"، في يوليو 2015.

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