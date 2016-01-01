تصريح غريب من ترامب عن لقائه بـ بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون "أسهل" من جولته الأوروبية التي يلتقي خلالها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



جاء ذلك قبل إقلاع طائرة ترامب متجهة إلى بروكسل، حيث يحضر الرئيس الأمريكي قمة الناتو هناك، ويتوجه بعدها إلى بريطانيا لمقابلة تيريزا ماي والملكة إليزابيث، ومن بعدها يطير إلى هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وانتقد ترامب الدول الأعضاء في حلف الناتو قبل توجهه للقمة في بروكسل، حيث يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء بالحلف زيادة نفقاتهم العسكرية، ما يصعب التوافق بين الدول الأعضاء وترامب خاصة في ظل الخلاف التجاري القائم بسبب فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية قاسية على دول الاتحاد الأوروبي.