ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تصريح غريب من ترامب عن لقائه بـ بوتين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:29 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون "أسهل" من جولته الأوروبية التي يلتقي خلالها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

جاء ذلك قبل إقلاع طائرة ترامب متجهة إلى بروكسل، حيث يحضر الرئيس الأمريكي قمة الناتو هناك، ويتوجه بعدها إلى بريطانيا لمقابلة تيريزا ماي والملكة إليزابيث، ومن بعدها يطير إلى هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتقد ترامب الدول الأعضاء في حلف الناتو قبل توجهه للقمة في بروكسل، حيث يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء بالحلف زيادة نفقاتهم العسكرية، ما يصعب التوافق بين الدول الأعضاء وترامب خاصة في ظل الخلاف التجاري القائم بسبب فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية قاسية على دول الاتحاد الأوروبي.

ترشيحاتنا

الصحة تلزم المستشفيات باذاعة السلام الجمهوري يوميا لتعزيز الانتماء

شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

مدرب ريال مدريد الجديد يفشل في معركته الأولى

النيابة: تشريح جثث 3 أطفال مذبوحين بالمريوطية لكشف تعرضهم لاستئصال أعضاء من عدمه

برشلونة يجد أفضل بديل لـ باولينيو

قطر ألغت شراء صواريخ إس-400 الروسية لهذا السبب

تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

أيوب الكعبى يقترب من الزمالك .. تعرف على السبب

فرنسا وبلجيكا.. مفاجآت مدوية في تشكيل مارتينيز لمواجهة الديوك

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف: خلصنا 3 وباقي طفل ومدرب الفريق

شاهد .. الصور الأولى لحادث جورج كلوني بعد نقله للمستشفى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموروث الفني المغربي يتداخل مع فنون العالم وألوانه الموسيقية في مهرجان مراكش.. صور

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

شهود العيان: جثث المريوطية أكبرهم 4 سنوات.. وسيدة: بنتي كانت هتتخطف من يومين.. صور

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

ابنة شريف منير تبهر متابعيها بإطلالات مثيرة.. صور

فيديو

شاهد.. أهم عوامل الجذب في المنتجات الحرفية والتراثية المصرية
تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
استرداد الأراضي: تلقينا ٢٦٥ ألف طلب تقنين أراضى وضع اليد..فيديو
الري: إزالة 37 ألفا و158 حالة تعد على نهر النيل في 3 أيام ..فيديو
شاهد.. لحظة العثور على 3 جثث أطفال مذبوحين بالمريوطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟