رئيس نقابة الكيماويات: عدم هيكلة الأعلى للأجور يضر بالعمال

قال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للأجور يأتي في صالح العمال، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للأجور يجب أن يكون منظومة شاملة هي المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور.



وأضاف حمدي في تصريح لـ"صدى البلد" أن عدم هيكلة المجلس الأعلى للأجور يضر بحال العمال، لا سيما أن من ضمن اختصاصاته متابعة التضخم وزيادة الأسعار وخلق توازن بين الأجور وارتفاع الأسعار.



أما بالنسبة للتحديات التي تواجه اتحاد عمال نقابات مصر أكد حمدي إن إعادة تطوير شركات القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى تدريب القيادات العمالية لخوض العمل النقابي .

