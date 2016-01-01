مصرع العشرات من مليشيا الحوثي في عملية عسكرية بصعدة اليمنية

لقي عشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم، اليوم الثلاثاء،إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة في قوات الجيش اليمني بجبهة باقم شمالي محافظة صعدة.



وأكد قائد اللواء الخامس في حرس الحدود اليمني العميد صالح قروش - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع المليشيا في منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين .



وأشار إلى أن عناصر اللواء تمكنوا من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزة المليشيا الانقلابية شملت قذائف (آر.بي.جي.) وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، وعشرات الصفائح من الذخائر المختلفة، مضيفا أنه تم العثور على كميات كبيرة من مادة (T.N.T)، كانت تستخدمها المليشيا الانقلابية في صناعة المتفجرات.



وأكد أن المليشيا تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش اليمني والتحالف العربي والتي كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها مما أدى إلى عرقلة تحركاتها وإرباك صفوفها.

