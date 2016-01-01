ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى: ذهب الزينة ليس عليه زكاة إلا في حالة واحدة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن الفقهاء أجمعوا على أن الذهب المخصص للزينة ليس عليه زكاة، لافتا إلى أن هناك حالة واحدة يخرج فيها الزكاة على ذهب الزينة.

وقال "ممدوح"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إنه يجب إخراج الزكاة على ذهب الزينة الذي تتحلى به المرأة في حالة ما إذا كان لديها كمية من الذهب بشكل ملحوظ عن العرف أو أقرانها من هم في مستواها الاجتماعي.

واستدل مدير الفتوى على ذلك بأن تقوم سيدة بشراء ذهب بمليون جنيه من منطلق أنها ستتزين به في حين أن ابنة عمها أو قريباتها اللاتي في نفس مستواها الاجتماعي يرتدين ذهبا في حدود 100 ألف جنيه إذا هناك فارق كبير بينهن في الكمية والسعر، فهنا نقول: يجب عليها إخراج الزكاة على كل الكمية التي هي تملكها بعد أن يحول عليها الحول.

وأضاف أن فرض الزكاة في هذه الحالة يرجع إلى أن هناك كثيرا من السيدات يتحايلن على الشرع ويشترين ذهبا بكميات كبيرة بحجة التزين، وهو في الأصل للتجارة، بحيث إذا زاد سعره تم بيعه، وهذا غير جائز.

ترشيحاتنا

أمين عام نقابة المهندسين لـ صدى البلد: لدينا 168 مليون جنيه عجزا.. نقل الوزارات للعاصمة الإدارية يوفر 700 مليار جنيه.. مثلث ماسبيرو سيتحول لدبي الثانية.. ومردود المشاريع القومية يحتاج 10 سنوات.. صور

الصحة: لا تراجع عن إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات .. فيديو

وكيل عصام الحضري يعلق على تصريحاته بالهجوم على اتحاد الكرة.. فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2018.. شوقي يعتمد النتيجة غدا.. ومؤتمر صحفي الخميس

أمين الفتوى: ذهب الزينة ليس عليه زكاة إلا في حالة واحدة

محمد رمضان يحيي الذكرى الثالثة لرحيل عمر الشريف

زيزي عادل بإطلالة أنيقة بالجمبسيوت.. صور

ننفرد بنشر تفاصيل جديدة عن الآثار المضبوطة في المنيا

شوبير يطالب المسئولين عن الرياضة باكتشاف مواهب جديدة.. فيديو

شاهد.. قط يصعد على رأس مؤرخ خلال لقاء تليفزيوني ويحتضنه

صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

شوبير يعلق على تأهل فرنسا لنهائي مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

فيديو

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة
والدة المتوفي بسبب اللدغ بـ منية السعيد: مكنش معايا غيره.. فيديو
طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو
صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟