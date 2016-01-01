شاهد.. صور جديدة من شهر عسل توفيق عكاشة وحياة الدرديرى

بعد الشائعات التى طالت توفيق عكاشة بالمرض والتى قامت بنفيها زوجته الإعلامية حياة الدرديرى تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى صورًا كثيرة من شهر العسل الذى يقضيه الإعلاميين فى الساحل الشمالى.



وكان أول تصريح لـ حياة بعد الزواج هو استقالتها من إدارة قناة الفراعين وتفرغها لزوجها وتقديم برنامج واحد فى القناة.



يذكر أن حفل الزفاف تم فى مركب نيلية وسبقه بيومين عقد القران فى محافظة البحيرة.

