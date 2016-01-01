أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

في السادسة صباحًا اعتاد "وحيد المغربي" 45 عاما السير بخطوات متسارعة للحاق بعمله في الصباح الباكر بإحدى شركات الأدوية، ليستوقفه حشد من المارة يلتفون حول ثلاث جثث ملفوفة بأكياس بلاستيكية موضوعة داخل سجاجيد مهترئة، ليتجمد مكانه من هول الموقف وصعوبة المشهد، ليمعن النظر مع تزايد نبضاته ليجد جثث ثلاث أطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 8 سنوات ملقون على جنبات الطريق بشارع الثلاثيني الجديد بمنطقة المريوطية بصوت مملوء بالخوف والهلع قال: " أنا كنت ماشي الصبح زي كل يوم عشان الحق ميعاد الشغل شفت ناس بتبكي وتصرخ كانت الساعة 6 الصبح، ببص لقيت منظر بشع لأطفال مرمية في الشارع، ومتاخد أعضائها مقدرتش امسك نفسي وبكيت وانهرت".

دفع مشهد الحادث الفريد من نوعه بتلك المنطقة السكنية التي يوازيها الكوبري الدائري وترعة المريوطية الشهيرة، "وحيد" إلى الاتصال بالشرطة لمعاينة تلك الجريمة المرعبة التي استيقظ عليها أهالي المنطقة المصدومين ويستكمل حديثه : " مسكت التليفون واتصلت بالشرطة بسرعة، وكل الموجودين عملوا كده، أشكال الأطفال كانت تصعب على الكافر، لو أي حد كان شاف اللي رامى جثث الأطفال، مكنش سابه إلا وهو ميت".

دفع مشهد الحادث الفريد من نوعه بتلك المنطقة السكنية التي يوازيها الكوبري الدائري وترعة المريوطية الشهيرة، "وحيد" إلى الاتصال بالشرطة لمعاينة تلك الجريمة المرعبة التي استيقظ عليها أهالي المنطقة المصدومين ويستكمل حديثه : " مسكت التليفون واتصلت بالشرطة بسرعة، وكل الموجودين عملوا كده، أشكال الأطفال كانت تصعب على الكافر، لو أي حد كان شاف اللي رامى جثث الأطفال، مكنش سابه إلا وهو ميت".

بحسب وصف "المغربي" وصلت الشرطة وفرق المعمل الجنائي فور إبلاغهم بالحادث المؤلم، وتم فرض كردون على الجثث لمنع اقتراب المارة من مكان الجريمة لمعاينة الأطفال وجمع الأدلة، وأكد أن سور الأرض الذي وجد بجواره جثث الأطفال تابع لأحد أعضاء مجلس النواب، والذي تواصل مع قوات الأمن لمعرفة مجريات الأمور وملابسات الحادث بحسب قوله.

بحسب وصف "المغربي" وصلت الشرطة وفرق المعمل الجنائي فور إبلاغهم بالحادث المؤلم، وتم فرض كردون على الجثث لمنع اقتراب المارة من مكان الجريمة لمعاينة الأطفال وجمع الأدلة، وأكد أن سور الأرض الذي وجد بجواره جثث الأطفال تابع لأحد أعضاء مجلس النواب، والذي تواصل مع قوات الأمن لمعرفة مجريات الأمور وملابسات الحادث بحسب قوله.

بغرفة خشبية ملاصقة لإحدى العمائر القريبة من مكان الحادث، استيقظ "أشرف عثمان" حارس عقار مفزوعًا هو وزوجته على صراخ وعويل المارة في السابعة صباحًا، ليركض حافيًا ليرى ماذا يدور بأروقة الشارع الذي يسكنه منذ عدة سنوات، وبمجرد وصوله إلى دائرة رسمها المارة على حافة الطريق أصابه الرعب وانتفض جسده لسطوة المشهد البشع لثلاث جثث من الأطفال مسروقة الأعضاء.





يقول عثمان: "صحيت على صراخ وصويت الناس، في الشارع جريت على طول ومن غير ملبس حاجة في رجلي، ببص لقيت زحمة كتير دخلت أشوف في إيه وسط الناس لقيت جثت الأطفال"، بأنفاس مكتومة واعين تحاصرها الدموع تابع اشرف " مقدرتش استحمل المنظر اللي شفته، أول مرة أشوف حادثة زي كده، أول مرة اشوف جثث اطفال متشرحة ومتقطعة أكبر واحد فيها عنده 8 سنين فيهم أطفال صغيرة خالص".



