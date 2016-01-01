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أخبار العالم

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مدينة جلال آباد الأفغانية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:02 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير الذي هز مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي عطا الله خوجياني -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن الحادث أسفر عن مقتل 10 مدنيين واثنين من العناصر الاستخباراتية، بالإضافة إلى إصابة عنصرين أمنيين اثنين وثلاثة مدنيين.

وأضاف المتحدث أن منفذ الهجوم الانتحاري كان مترجلًا عندما استهدف العناصر الاستخباراتية بالمدينة صباح اليوم.

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