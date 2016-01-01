وزير الزراعة يعترف بوجود عجز في الأسمدة الصيفية

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك عجزا فى الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين فى السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم، ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.



وأوضح وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالوزارة، أن شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، مشيرا إلى اننا في حاجة إلى حسم فى التعامل مع تلك الشركات التي تتقاعس عن توريد الأسمدة ومحاسبتها لأنها تظلم المزارعين.



وأضاف الوزير، أنه ستتم مراجعة المقررات السمادية مع الشركات الموردة وحتى لا تتكرر مشكلات التوريد كما حدث في الأعوم الماضية، كما ستتم مراجعة الكميات الموردة الي الجمعيات في كل محافظة للوقوف على الكميات التي تحتاجها كل محافظة.