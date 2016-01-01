محافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار احترق بـ كلوت بك

اصدر محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة عقار اندلع فوق سطحه، حريق، وذلك لتحديد مدى تضرره من الحادث .
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاَ باندلاع حريق فى سطح العقار رقم 19 ش كلوت بك بنطاق حى الأزبكية وانتقل تعلى الفور 7 سيارات إطفاء ومخزن وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية للانتقال لموقع البلاغ .
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية وإتمام الإطفاء والتبريد وتبين أن الحريق امتد بسبع حجرات خشبية أعلى سطح العقار.
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاَ باندلاع حريق فى سطح العقار رقم 19 ش كلوت بك بنطاق حى الأزبكية وانتقل تعلى الفور 7 سيارات إطفاء ومخزن وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية للانتقال لموقع البلاغ .
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية وإتمام الإطفاء والتبريد وتبين أن الحريق امتد بسبع حجرات خشبية أعلى سطح العقار.