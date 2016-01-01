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حوادث

محافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار احترق بـ كلوت بك

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:50 م
حريق
حريق
عبد العزيز جمال
اصدر محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة عقار اندلع فوق سطحه، حريق، وذلك لتحديد مدى تضرره من الحادث .

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاَ باندلاع حريق فى سطح العقار رقم 19 ش كلوت بك بنطاق حى الأزبكية وانتقل تعلى الفور 7 سيارات إطفاء ومخزن وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية للانتقال لموقع البلاغ .

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية وإتمام الإطفاء والتبريد وتبين أن الحريق امتد بسبع حجرات خشبية أعلى سطح العقار.

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