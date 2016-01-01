قصف صاروخي حوثي على جازان السعودية والدفاعات الجوية تتصدي

أعلنت "قوات الدفاع الجوي السعودي أنها اعترضت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي على محافظة الشقيق فى اتجاه جازان جنوب غربي المملكة"، وفقًا لقناة "العربية".



كان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد تركي المالكي، قد قال الجمعه الماضي، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل أنصار الله باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية".



وأضاف أن الصاروخ كان يتجه نحو مدينة جيزان، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية،.



وأعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، قصف مدينة جازان لصناعات الأساسية والتحويلية المعروفة باسم "جازان الاقتصادية"، جنوب غربي السعودية بصاروخ باليستي من نوع بدر 1.



وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، في نبأ عاجل لها، اليوم ان"القوة الصاروخية تقصف مدينة جازان الاقتصادية السعودية بصاروخ بدر1 الباليستي".



وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من "أنصار الله"، وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.