ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

نشرت الفنانة ريم البارودى، صورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وهي متواجدة فى مارينا حيث تقضى إجازتها الصيفية.



وظهرت ريم فى الصور مع الفنان أمير شاهين ومودى شاهين أمام البحر.



يذكر أن ريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في أحداث مسلسل "30 ليلة وليلة"، وكان بطولة سعد الصغير، وعدد من ضيوف الشرف ومنهم وسامح حسين، وحسن حسني، وبيومي فؤاد.

