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كأس العالم

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام تاونشيب البتسواني

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، سيعتمد بشكل أساسي في مباراة تاونشيب البتسواني في دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل علي صلاح محسن لقيادة خط الهجوم.

وقالت المصادر إن المعسكر الكرواتي أظهر بوضوح أن صلاح محسن هو العنصر الهجومي رقم 1 بالنسبة للمدرب الفرنسي وسوف يكون بعده مروان محسن ثم جونيور أجايي علي أن يتحدد موقف وليد أزارو بناء علي التزامه من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن رفض العرض الصيني للتعاقد مع أزارو بسبب عدم جدية المفاوضات.

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