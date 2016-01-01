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أخبار البلد

الرئيس السيسي يكرم اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:47 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما أظهره أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط من قدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري في إسبانيا، حيث قام الرئيس بمنح الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.

حضر مراسم التكريم السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيًا ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

كما أكد الرئيس أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاطا راقيا يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدٍ من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

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