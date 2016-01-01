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حوادث

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:58 م
وزير الداخلية يستعرض
وزير الداخلية يستعرض مع نظيرة الانجولى النجاحات الامنية
مصطفى الرماح
استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنجلو دى باروس دافيجا، وزير داخلية جمهورية أنجولا، الذى يزور القاهرة حاليًا زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك لكلا الجانبين، كما أشار الوزير الأنجولى إلى أهمية الدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على الاستقرار والسلم فى القارة الأفريقية، مشيدًا بالنجاحات الأمنية التى حققتها وزارة الداخلية المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب، والتى كانت عاملًا رئيسيًا فى استعادة الأمن والاستقرار للدولة، وذلك على الرغم من تنامى مخاطر الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة فى عدد من دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقيــــة.

كما صرح الوزير الضيف بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار الروابط التاريخية الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ الحدودية، وتطلعه لتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات، خاصة فيما يتصل بتحركات العناصر الإرهابية ومخططاتها ومصادر تمويلها.

ومن جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير الأنجولى للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى دول القارة، كما استعرض مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتأثير الصراعات الراهنة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وأكد أن المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة جميع الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب.

وعلى الصعيد المحلى، استعرض وزير الداخلية إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير واستحداث لأساليب جديدة فى مجالات مكافحة الإرهاب تعتمد فى الأساس على عنصر المبادرة والإجراءات الأمنية الاستباقية التى تهدف إلى تفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها قبل تنفيذها.

كما رحب بتوسيع إستفادة وزارة الداخلية الأنجولية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية وإلحاق الكوادر الأمنية الأنجولية بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى جميع المجالات الشرطية محل الاهتمام فى إطار إلتزام الوزارة الراسخ بدعم أجهزة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

حضر اللقاء سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة.
وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب
وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

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