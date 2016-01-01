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ديني

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي للعدسات الملونة والمكياج

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:01 ص
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي، أمىن الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الشرع ألا تضع المرأة المكياج خارج المنزل، ولكن أجاز العلماء أن تضع المرأة ولكن بشكل خفيف وغير ملفت للنظر بحيث لا يلاحظ المارة في الشارع ذلك.

وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: أنه لا يجوز للمرأة الخروج من المنزل واضعة كمية كبيرة من المكياج وبشكل يلفت انتباه الرجال.

وتابع ردًا على سؤال فتاة: يجوز إزالة الشعر الزائد من الحواجب ويجوز وضع العدسات الملونة ولا مانع في ذلك.

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