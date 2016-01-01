ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس يشيد بأبطال مصر المتألقين في دورة ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:56 م
صدى البلد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر، التي أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري في إسبانيا.

وقام الرئيس بمنح الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم حيث حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أشاد بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيًا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

وأكد الرئيس أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاط راقي يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدٍ من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

ترشيحاتنا

لويس إنريكي يعمق جراح مجلس أبو ريدة بعد صفر المونديال

النائب العام: حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخير على إيد الحرامية.. لصوص يكتشفون مدينة أثرية كاملة بالمنيا.. والداخلية تضبط الجناة

التحريات: جثث المريوطية أعمارها بين عامين لـ 4 أعوام ولا آثار لذبح أو استئصال أعضاء ..صور

تصريح غريب من ترامب عن لقائه بـ بوتين

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط

النيابة: تشريح جثث 3 أطفال مذبوحين بالمريوطية لكشف تعرضهم لاستئصال أعضاء من عدمه

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

شاهد.. لحظة العثور على 3 جثث أطفال مذبوحين بالمريوطية

برشلونة يجد أفضل بديل لـ باولينيو

نقابة البقالين تكشف سبب اختفاء الأرز من مكاتب التموين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

الموروث الفني المغربي يتداخل مع فنون العالم وألوانه الموسيقية في مهرجان مراكش.. صور

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟