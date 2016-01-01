ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الهوية الثقافية والتراث الحضاري بمكتبة ميت أبو غالب بدمياط

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:07 م
صدى البلد
طارق موسى
يقيم فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر يوليو الجاري، تتضمن خلال يومي 10، 11 ورشة فنية لعمل برواز صور شخصية بالكانسون والفوم بقصر ثقافة الطفل، بالإضافة لندوة بعنوان "تنظيم الأسرة حياة" بيت ثقافة الزرقا، وأخري عن الهوية الثقافية والتراث الحضاري بمكتبة ميت أبوغالب.

كما تعقد ندوة عن التراث الإسلامي "مسجد الحديدي بفارسكور نموزجًا" وذلك بمكتبة العبيدية، بجانب محاضرة بعنوان "والبوالدين إحسانًا" بمكتبة البصارطة، وبنفس المكان تقام ندوة عن مشاكل صناعة الأثاث بدمياط، كما تنظم مسابقة رسم عن ثورة يوليو بمكتبة شرباص.

وفى يوم 11 يوليو يقام لقاء مع أدباء دمياط الجديدة ومسابقة شعرية بنادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة، بالإضافة لورشة عمل عن كيفية تنفيذ فساتين للأطفال بنادي المرأة بقصر ثقافة دمياط الجديدة، بجانب إقامة ندوة حول منتدي الشباب الذي أقامة وشارك فيه السيد الرئيس وذلك بمكتبة كفر المنازلة.

وفى يوم 12 يوليو تقام محاضرة عن مراحل تطوير الخامات المستخدمة في ديكور المسرح بين الماضي والحاضر بقصر ثقافة دمياط، بالإضافة لورشة فنية لعمل تصميمات فنية بأسلوب الكولاج بقصر ثقافة الطفل، بجانب إقامة لقاء فكري وأدبي عن الولاء والانتماء للوطن ببيت ثقافة السرو.

كما تقام ندوة عن الولاء والإنتماء للوطن بمكتبة ميت أبو غالب، وندوة أخري عن الهوية الثقافية والتراث الحضاري، وبنفس المكان تقام محاضرة عن ثورة 23 يوليو، ومعرض كتب عن ثورة يوليو المجيدة، بالإضافة لورشة رسم مع ذوي الإحتياجات الخاصة عن تنشيط السياحة، بجانب محاضرة لإحياء ذكري د. علي مصطفي مشرفة بمكتبة العبيدية، ندوة أخري عن العدالة الإجتماعية بمكتبة شرباص.

ترشيحاتنا

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام تاونشيب البتسواني

أول تصريح لوزير الدفاع التركي الجديد عقب أدائه اليمين

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

قرار جمهوري بتولي شريف إسماعيل رئاسة 7 لجان

الشامي يكشف عن حقيقة حضور الجماهير لمواجهة الأهلي والإسماعيلي

النائب العام: حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدرب ريال مدريد الجديد يفشل في معركته الأولى

كريستيانو رونالدو يجهز بيانا رسميا لتوديع جماهير ريال مدريد

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟