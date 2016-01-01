الهوية الثقافية والتراث الحضاري بمكتبة ميت أبو غالب بدمياط

يقيم فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر يوليو الجاري، تتضمن خلال يومي 10، 11 ورشة فنية لعمل برواز صور شخصية بالكانسون والفوم بقصر ثقافة الطفل، بالإضافة لندوة بعنوان "تنظيم الأسرة حياة" بيت ثقافة الزرقا، وأخري عن الهوية الثقافية والتراث الحضاري بمكتبة ميت أبوغالب.



كما تعقد ندوة عن التراث الإسلامي "مسجد الحديدي بفارسكور نموزجًا" وذلك بمكتبة العبيدية، بجانب محاضرة بعنوان "والبوالدين إحسانًا" بمكتبة البصارطة، وبنفس المكان تقام ندوة عن مشاكل صناعة الأثاث بدمياط، كما تنظم مسابقة رسم عن ثورة يوليو بمكتبة شرباص.



وفى يوم 11 يوليو يقام لقاء مع أدباء دمياط الجديدة ومسابقة شعرية بنادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة، بالإضافة لورشة عمل عن كيفية تنفيذ فساتين للأطفال بنادي المرأة بقصر ثقافة دمياط الجديدة، بجانب إقامة ندوة حول منتدي الشباب الذي أقامة وشارك فيه السيد الرئيس وذلك بمكتبة كفر المنازلة.



وفى يوم 12 يوليو تقام محاضرة عن مراحل تطوير الخامات المستخدمة في ديكور المسرح بين الماضي والحاضر بقصر ثقافة دمياط، بالإضافة لورشة فنية لعمل تصميمات فنية بأسلوب الكولاج بقصر ثقافة الطفل، بجانب إقامة لقاء فكري وأدبي عن الولاء والانتماء للوطن ببيت ثقافة السرو.



كما تقام ندوة عن الولاء والإنتماء للوطن بمكتبة ميت أبو غالب، وندوة أخري عن الهوية الثقافية والتراث الحضاري، وبنفس المكان تقام محاضرة عن ثورة 23 يوليو، ومعرض كتب عن ثورة يوليو المجيدة، بالإضافة لورشة رسم مع ذوي الإحتياجات الخاصة عن تنشيط السياحة، بجانب محاضرة لإحياء ذكري د. علي مصطفي مشرفة بمكتبة العبيدية، ندوة أخري عن العدالة الإجتماعية بمكتبة شرباص.