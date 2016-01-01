وزير الطيران يتفقد شركتي الصناعات المكملة والشحن الجوي



وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران بضرورة الإنتهاء من تفعيل برنامج الشحن الإلكترونى (E-freight) مما يزيد من كفاءة مطار القاهرة فى التعامل مع جميع انواع الشحنات وتسهيل إجراءات الشحن، كما أشاد وزير الطيران بمستوى الخدمات المقدمة بمجمع البضائع واكد على الإستمرار فى تطوير خدمات الشركة لمواجهة جميع التحديات والمعوقات، وأضاف أنه يجب الالتزام بمعايير السلامة والأمن المعتمدة عالميًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

أجرى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، زيارة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء، لشركتي مصر للطيران للصناعات المكملة ومصر للطيران للشحن الجوي، رافقه فى الزيارة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.وبحسب بيان، بدأت الجولة بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة وكان فى إستقبالهما المهندس عادل منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث قام وزير الطيران بتفقد مصنع الصناعات البلاستيكية و مصنع الصناعات الخشبية بالإضافة إلى مصنع الزي والجلود ثم اتبعها بجولة تفقدية بمطابع الشركة.واستمع وزير الطيران إلى شرح تفصيلي عن أنشطة وخدمات الشركة من المنتجات المغذية لصناعة الطيران، كما إطلع سيادته على خطط التطوير والتحديث في خطوط إنتاج الشركة والتوسع فى الصناعات البلاستيكية وخاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات وإنتاج الخامات الجلدية داخل كبائن الطائرة وتصنيع وصيانة معدات التحميل وتصنيع الملابس الخاصة للعاملين فى الشركات التابعة للوزارة والسوق المحلية.وذكر المهندس منصور أن الشركة تقوم بالمشاركة فى العديد من المعارض الخاصة بالأثاث المنزلى والمكتبى والفندقي والصناعات الجلدية ومستلزمات المدارس، كما تقدم الشركة المنتجات بأسعار مخفضة عن السوق المحلي للسادة العاملين بالشركات التابعة، بالإضافة إلى قيام الشركة بتوريد منتجاتها إلى عدة أماكن داخل مصر بأسعار تنافسية وجودة عالية، كما أن الشركة تقوم بتجهيز جميع المواد الخشبية والدعائية وكافة المطبوعات الخاصة بالمؤتمرات.وخلال الجولة أكد وزير الطيران على ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين على أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجالات الصناعات المكملة ، وحث سيادته على المنافسة العالمية لجميع منتجات الشركة ، والسعى نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى شركات الطيران المحلية والعالمية بأجود الاصناف الدولية وكذا الأسواق الداخلية والخارجية .كما قام وزير الطيران بجولة تفقدية داخل شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وشملت الجولة تفقد المبنى الادارى الجديد ، وكان فى استقباله الطيار باسم جوهر رئيس الشركة، حيث قدم شرح توضيحى عن خطة تحديث أسطول الشحن الجوي وأقسام المبنى الادارى الذى يضم جميع الجهات المسئولة عن مراقبة الشحنات الصادرة والواردة ، ثم قام الفريق يونس بجولة ميدانية داخل مجمع بضائع الشركة بمطار القاهرة الدولى حيث شملت زيارة أقسام قرية البضائع ومنها قسم الصادر والوارد، بالإضافة إلى قسم خدمة العملاء.وأطلع سيادته على الإجراءات والآليات المتبعة فى شحن وإستقبال البضائع ، كما تفقد ساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام ومخازن الواردات والساحة الخارجية وكيفية تجميع وتأمين البضائع تمهيدًا لشحنها على متن الطائرة.