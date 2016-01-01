انضمام شقة عم نجيب لعروض القومي للمسرح

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن عرض "شقة عّم نجيب" من إنتاج فرقة مسرح الغد، سينضم للعروض التي رشحها البيت الفني للمسرح للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١١، والتي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين ١٩ يوليو إلي ٢ أغسطس، وذلك عقب اعتذار عرض "إضحك لما تموت" من إنتاج فرقة المسرح القومي عن المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لظروف خاصة بفريق عمل العرض.



وكان البيت الفني للمسرح قد شكل لجنة مستقلة لاختيار العروض المرشحة للمشاركة بالمهرجان من ضمن عروض البيت الفني للمسرح، والتي أنتجت في الفترة ما بين ١٥ مايو ٢٠١٧ الي ١٥ مايو ٢٠١٨ طبقا لقواعد المهرجان.



يذكر أن عرض "شقة عّم نجيب" من تأليف سامح مهران، بطولة نجوم مسرح الغد هبة توفيق، شريف عواد، خضر زنون ،أحمد نبيل، مروة يحيى، سلمى رضوان، ريهام السيد، موسيقى ياسمين فراج، ديكور وأزياء نهاد السيد، ومن إخراج جلال عثمان.

