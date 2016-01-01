ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

انضمام شقة عم نجيب لعروض القومي للمسرح

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:00 م
صدى البلد
طارق موسى
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن عرض "شقة عّم نجيب" من إنتاج فرقة مسرح الغد، سينضم للعروض التي رشحها البيت الفني للمسرح للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١١، والتي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين ١٩ يوليو إلي ٢ أغسطس، وذلك عقب اعتذار عرض "إضحك لما تموت" من إنتاج فرقة المسرح القومي عن المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لظروف خاصة بفريق عمل العرض.

وكان البيت الفني للمسرح قد شكل لجنة مستقلة لاختيار العروض المرشحة للمشاركة بالمهرجان من ضمن عروض البيت الفني للمسرح، والتي أنتجت في الفترة ما بين ١٥ مايو ٢٠١٧ الي ١٥ مايو ٢٠١٨ طبقا لقواعد المهرجان.

يذكر أن عرض "شقة عّم نجيب" من تأليف سامح مهران، بطولة نجوم مسرح الغد هبة توفيق، شريف عواد، خضر زنون ،أحمد نبيل، مروة يحيى، سلمى رضوان، ريهام السيد، موسيقى ياسمين فراج، ديكور وأزياء نهاد السيد، ومن إخراج جلال عثمان.

ترشيحاتنا

إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة ركاب بجنوب أفريقيا.. صور

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

قرار جمهوري بتولي شريف إسماعيل رئاسة 7 لجان

مستثمر سعودي يطالب بوضع شعار علم المملكة بأحد ميادين العاصمة الإدارية

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

هيكتور كوبر يصل مصر خلال ساعات لهذا السبب

وزير النقل يكشف سر تدهور السكة الحديد وتطورات قطار الحلم الكبير

التحريات: جثث المريوطية أعمارها بين عامين لـ 4 أعوام ولا آثار لذبح أو استئصال أعضاء ..صور

لويس إنريكي يعمق جراح مجلس أبو ريدة بعد صفر المونديال

شاهد.. محمد صلاح يحرج طفلا طلب التصوير معه أكثر من مرة

يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه إلى تشيلسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟