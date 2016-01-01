بعد غياب.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل عودتها للساحة الفنية.. فيديو

أشادت الفنانة نبيلة عبيد، بالنجمة دنيا عبد العزيز قائلة: "دي بنتي واشتغلت معايا المرأة والساطور في سن صغيرة، وهي فتاة حساسة جدًا"، معربة عن سعادتها بتقدمها الفني.



وأضافت "عبيد"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "ست الحسن"، المذاع عبر فضائية " ON E"، أن الفنانة دنيا عبد العزيز دائما ما تبدع في أدوارها الفنية وتختلف من دور لآخر.



وعن عودتها للفن، أشارت نبيلة عبيد، إلى أن هناك أحد الأعمال الفنية التي تقرأها حاليًا استفزها للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرة، قائلة "في حاجة بقرأها دلوقتي استفزتني للعودة للفن مرة أخرى، وهو دور جديد لم أوديه من قبل".