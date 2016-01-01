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اقتصاد

104 ملايين جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:00 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة اليوم الثلاثاء، مشتريات بقيمة 104 ملايين جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 84.3 مليون جنيه.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو مليار جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 220,8 مليون سهم، بتنفيذ 24,592 صفقة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 887.5 مليار جنيه، مقابل مستوى 881 مليار جنيه أمس الأثنين.

وارتفعت جميع مؤشرات البورصة بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للأسهم القيادية بنسبة 0.86% مسجلا مستوى 15921 نقطة.

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