حملة موسعة بمركز الخارجة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم ، بشن حملة لإزالة المنازل آيلة للسقوط، وتمثل تهديدا لحياة المواطنين، حيث تم تنفيذ قرار إزاله لمنزل بزقاق حجاج أيل للسقوط، ويشكل خطرا داهما، تحت إشراف اللجنة المختصة، التى ضمت محمود عبدالمحسن، وأشرف محمود جويد، والمهندسة هند عبدالعال، وبرئاسة المهندسة منى عبدالرحمن مدير عام الإدارة الهندسية برئاسة المركز .



وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز، إن الحملات التى يتم تنفيذها لإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط، يتم اتخاذها بناء على تقارير لجنة مختصة بمتابعة المنشآت الايلة للسقوط، والتى تقوم بالحصر الدورى لتلك المنشآت، تمهيدا لازالتها حفاظا على حياة المواطنين والمارة فى المناطق السكنية على مستوى أحياء المدينة .

