ورش عمل الأطفال أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "ورش عمل الأطفال فلسفتها .. وخطواتها وأعمال تطبيقية" تأليف فاطمة المعدول.
وتقدم فيه الكاتبة تجربتها مع الورش الفنية التى بدأتها فى 1980 مع مجموعة عمل صغيرة وهى ورشة أقيمت مع الأطفال المعاقين إعاقة حركية فى جمعية الوفاء والأمل ، وقد اقتصرت على المسرح فقط.
تتعدد وتتنوع وسائل العمل الثقافية والفنية مع الأطفال بين الكتاب والمجلة والمسرح الكلاسيكى التقليدى بشرى أو عرائس والفيلم السينمائى سواء أكان كرتون أم بشريا أم برنامجا تلفزيونيا، وبالرغم من أن التجربة العملية اثبتت أن فنون الطفل ليس فيها الأرفع أو الأفضل فكلها تكمل بعضها البعض وتؤدى الغرض فى تنشئة طفل متذوق للفنون وقادر على الاختيار لكن تظل الورشة الفنية التى تقام مع الأطفال من أنجح الوسائل للعمل معهم والأثير فيهم وبخاصة ورش المسرح البسيط الذى يقدم فى قاعة مدرسة أو ساحة شعبية أو قصر ثقافة حيث يحلق الأطفال بخيالهم ويكونون فاعلين ومشاركين فى كل العملية الإبداعية ، وتكمن أهمية الورشة فى انها عمل حر اساسه ممارسة الفن والابداع والابتكار من الاطفال.