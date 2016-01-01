ورش عمل الأطفال أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "ورش عمل الأطفال فلسفتها .. وخطواتها وأعمال تطبيقية" تأليف فاطمة المعدول.





وتقدم فيه الكاتبة تجربتها مع الورش الفنية التى بدأتها فى 1980 مع مجموعة عمل صغيرة وهى ورشة أقيمت مع الأطفال المعاقين إعاقة حركية فى جمعية الوفاء والأمل ، وقد اقتصرت على المسرح فقط.



