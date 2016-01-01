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اقتصاد

جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:10 م
صدى البلد
محمد يحيى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها وذلك طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام. 

وبناء على إخبارية سرية مقدمة لـ العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية من الإدارة العامة لحركة االدخيلة بورود معلومات عن اعتزام شركة ا . ا . ل . ا استيراد كمية كبيرة من الأصناف الممنوعة والمخالفة مشمول البوليصة رقم 42751148506 بعدد 4 حاويات بوزن 103 أطنان قادمة من الصين مرورا ببيروت بيان جمركى رقم 821 لسنة 2018 غرفة تجارية والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن خامات PVC منشأ الصين.

تم تشكيل لجنة جمركية رجال الحركة بنقطة الفحص الثانية من يسري عبد العال مدير إدارة الحركة بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية ومحمد البسيونى مدير إدارة التعريفة منطقة الفحص والمعاينة الثانية وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهرب و طلعت مراد مدير إدارة الأمن وأحمد أنور جميع مأمور الحركة و محمد مجاهد مأمور التعريفة وبتفتيش الحاوية تبين وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة بها ألعاب نارية عبارة عن صواريخ وشماريخ أنواع وأحجام وطلقات متعددة محظور دخولها للبلاد جار حصرها.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.

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