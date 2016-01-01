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تعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها و هلسنكي الفنلندية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:13 م
الدكتور السيد يوسف
الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها بمكتبه الدكتوره ريكا هاليكا مديره العلاقات الدوليه بجامعه هلسنكي الفنلندية ومديرة مركز التعليم المستمر يرافقها مجموعه من القائمين علي تطوير التعليم وتصديره لدول الشرق الاوسط.

وبحث القاضي خلال اللقاء الذي حضره الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن سعد منسق العلاقات الدوليه، مع الضيفه الفنلنديه سبل التعاون بين جامعه بنها وجامعه هلسنكي في مجال التبادل الطلاب واعضاء هيئة التدريس.

وأعرب القاضي عن سعادته بفتح أفاق التعاون بين الجامعتين مشيرا الى انه استعرض خلال اللقاء الامكانيات التي تتمتع بها جامعه بنها وكلياتها والبنيه الاساسيه والمعامل الموجوده بالكليات بما يتيح امكانية التعاون العلمي والبحثي بين جامعه بنها والجامعه الفنلنديه واتفق الطرفان علي اعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الجانبين المصري والفنلندي بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه من كلا الطرفين.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين المغربي انه تم بحث سبل انشاء برامج دراسيه جديده بين جامعه بنها وجامعه هلسنكي الفنلنديه خلال الفتره القادمه، مشيرًا أننا نسعي لزيادة التعاون مع الجامعات الاجنبيه المرموقه من خلال ادخال برامج دراسيه يتم تدريسها في هذه الجامعات المعترف بها عالميًا، لفتح اسواق عمل جديده خارجيه لأبنائنا الطلاب.


تعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها و هلسنكي الفنلندية
تعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها و هلسنكي الفنلندية
تعاون علمي وبحثي بين جامعتي بنها و هلسنكي الفنلندية

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