برلمانى:السياحة تشهد تحسنا ملحوظا..والوزيرة بذلت جهدا كبيرا

قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن قطاع السياحة يشهد خلال الفترة الحالية تحسنًا ملحوظًا نتيجة لما تم بذله من جهود على مدار السنوات الماضية، للمساعدة فى استعادة عافية هذه القطاع الذى يعد ضلعًا رئيسيا فى الاقتصاد المصرى.



وأضاف الكمار أن هناك ارتفاعًا واضحًا فى عدد الوفود السياحية التى تستقبلها مصر من مختلف دول العالم كدليل على استعادة الثقة فى المناطق السياحية المصرية وخاصة مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن الساحلية والسياحية الهامة.



واشار الكمار إلى أنه حتى الدول التى اتخذت موقفًا متعنتًا ضد مصر بدأت فى تغيير موقفها فى ظل الاستقرار الاقتصادى، والأمنى الذى نعيشه حاليا، وانعكس بشكل أساسى على السياحة، لافتا إلى أن أخر هذه المؤشرات وصول وفود من 3 دول كبرى هى أمريكا وروسيا وبريطانيا، وهى الدول التى كانت أكثر تشددًا فى موقفها تجاه عودة السياحة الأجنبية لمصر.



وأكد أن وزارة السياحة بذلت جهدًا يستحق التقدير فى ملف التسويق للسياحة المصرية فى الخارج، وشهدنا ذلك فى الحملة التى تم اطلاقها خلال كأس العالم لاكتشاف مصر استثماريًا وسياحيا، وكذلك فى تحركات وزيرة السياحة الجديدة .



وتابع الكمار " استمرار هذا النهج سينعكس بشكل ايجابى على قطاع السياحة المصرية لتحقيق مزيد من مؤشرات التحسن وكلما تحسن هذا القطاع الفاعل فى الاقتصاد المصرى سنشهد فى المقابل المزيد من تدفق الاستثمارات الخارجية لمصر، خاصة أن قطاعى السياحة والاستثمار مرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبير وأى تحسن فى أى قطاع منهما يعنى مديدًا من التحسن على مستوى القطاع الآخر "