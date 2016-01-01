ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى:السياحة تشهد تحسنا ملحوظا..والوزيرة بذلت جهدا كبيرا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:18 م
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة السياحة
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن قطاع السياحة يشهد خلال الفترة الحالية تحسنًا ملحوظًا نتيجة لما تم بذله من جهود على مدار السنوات الماضية، للمساعدة فى استعادة عافية هذه القطاع الذى يعد ضلعًا رئيسيا فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف الكمار أن هناك ارتفاعًا واضحًا فى عدد الوفود السياحية التى تستقبلها مصر من مختلف دول العالم كدليل على استعادة الثقة فى المناطق السياحية المصرية وخاصة مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن الساحلية والسياحية الهامة.

واشار الكمار إلى أنه حتى الدول التى اتخذت موقفًا متعنتًا ضد مصر بدأت فى تغيير موقفها فى ظل الاستقرار الاقتصادى، والأمنى الذى نعيشه حاليا، وانعكس بشكل أساسى على السياحة، لافتا إلى أن أخر هذه المؤشرات وصول وفود من 3 دول كبرى هى أمريكا وروسيا وبريطانيا، وهى الدول التى كانت أكثر تشددًا فى موقفها تجاه عودة السياحة الأجنبية لمصر.

وأكد أن وزارة السياحة بذلت جهدًا يستحق التقدير فى ملف التسويق للسياحة المصرية فى الخارج، وشهدنا ذلك فى الحملة التى تم اطلاقها خلال كأس العالم لاكتشاف مصر استثماريًا وسياحيا، وكذلك فى تحركات وزيرة السياحة الجديدة .

وتابع الكمار " استمرار هذا النهج سينعكس بشكل ايجابى على قطاع السياحة المصرية لتحقيق مزيد من مؤشرات التحسن وكلما تحسن هذا القطاع الفاعل فى الاقتصاد المصرى سنشهد فى المقابل المزيد من تدفق الاستثمارات الخارجية لمصر، خاصة أن قطاعى السياحة والاستثمار مرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبير وأى تحسن فى أى قطاع منهما يعنى مديدًا من التحسن على مستوى القطاع الآخر "

ترشيحاتنا

تقارير: يوفنتوس حسم صفقة رونالدو والإعلان خلال ساعات

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

أيوب الكعبى ..7 معلومات لا تفوتك عن مهاجم الزمالك المنتظر

الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو

بيريز يختار جوهرة برازيلية لخلافة كريستيانو رونالدو فى ريال مدريد

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

عصابة تكتشف مدينة أثرية كاملة في المنيا.. والشرطة تضبط أفرادها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟