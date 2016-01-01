تمويل المنافذ التسويقية المتنقلة بـ 160 مليون جنيه لتوفير 2000 فرصة عمل





جاء ذلك على هامش توقيع عقد المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة والذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي المصري وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.



وأوضحت جامع أن هذه السيارات سوف تعمل في توزيع اللحوم المجمدة بأنواعها والسلع التموينية والاستراتيجية على المواطنين في الاماكن الاكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة التموين وتم اختيار تلك السيارات طبقا لمناقصة عامة من خلال كراسة شروط ومواصفات فنية عالية شارك في وضعها أساتذة متخصصون بكلية الهندسة قسم ميكانيكا السيارات للتأكد من صلاحية تلك السيارات للعمل في مختلف الاجواء والطرق.



كما أشادت بالاهتمام الكبير الذي أولاه الدكتور علي المصيلحي للبدء في تنفيذ هذه المرحلة وتقديم الوزارة لكافة اوجه الدعم للشباب المشارك في المشروع وكذلك بالتعاون المثمر والدائم مع البنك الاهلي العريق وقياداته الفعالة المهتمة دائما بقضايا التشغيل ومواجهة البطالة.



وتعتبر تلك المرحلة الاكبر في مقدار التمويل وفرص العمل المتاحة حيث تم تنفيذ 5 مراحل سابقة بتمويل قدره 60 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ 2415 مشروع (سيارة) موزعة على جميع محافظات الجمهورية وفرت 7245 فرصة عمل دائمة في مختلف الأنشطة التجارية.

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة يأتي في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في تمويل مشروعات الشباب من خلال مشروعات كبري ومبادرات قومية تشارك فيها مختلف الجهات والوزارات المعنية لتوفير فرص عمل ناجحة ومستمرة للشباب ولها مردود اقتصادي متميز.وأشارت الي ان الجهاز سيقوم بتمويل هذه المرحلة بـ 160 مليون جنيه بهدف توفير حوالي 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مما يعمل علي اتاحة 2000 فرصة عمل دائمة.