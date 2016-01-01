ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى قليوب

تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العامة بوزارة الداخلية من القبض على عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى خطير لسرقة الدراجات النارية عند طريق قص الدفيرة أو عن طريق التثبيت ليلا على الطرق المظلمه ليلا بدائرة مركز قليوب اعترف المتهمان بقيامهما بارتكاب 9 وقائع سرقة بالإكراه وأرشدوا عن المسروقات وضبط بحوزتهما فرد خرطوش ومقص حديديى وتولت النيابة التحقيق.



كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم أحمد كمال أبو العزم من العديد من الموانين بتعرضهم للسرقة ليلا على الطرق الفرعيه بقليوب وكذا سرقة دراجاتهم النارية من امام المنازل



وتم عرض البلاغات على اللواء محمد الألفى مدير إدراة البحث الجنائى فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات ان وارء السرقات عاطلان كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية من أمام المنازل عن طريق قص الدفيرة وكذا تثبيت المواطنين ليلا على الطرق الفرعيه وسرقة الدراجات منهم



وفى أحد الاكمنه تمكن رجال المباحث بالتنسق مع مصلحة الامن العام بالقاهرة من القبض على المتهمين وهم إسلام . خ . ص " ورضا . ص . ط " عاطلين وبحوزتهما فرد خرطوش محلى الصنع وعدد4 طلقات خرطوش من ذات العيار وسلاح أبيض عبارة عن مطواه و مقص حديدى كبير الحجم



واعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 9 جرائم سرقة دراجات نارية وحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وبإرشادهما تم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها بمخزن خاص بالمتهم الثانى

