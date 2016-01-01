تخصيص وحدات سكنية لإدارة جامعة مطروح الجديدة .. فيديو وصور

وافق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على تخصيص عدد من الوحدات السكنية بعمارات الكيلو4 الجديدة بحى الزهور كمنشآات ادارية لجامعة الاسكندرية فرع مطروح استعدادا لاعلان جامعة مطروح المستقلة .



وتفقد المحافظ اليوم، العمارات موجها مديرية الاسكان بسرعة اجراء التعديلات الهندسية اللازمة بالوحدات السكنية لاستيعاب المكاتب الادارية لادارة الجامعة مع اقامة قاعات مؤتمرات واجتماعات ملحقة بالمبانى الادارية مع الاهتمام بالشكل الحضارى والانتهاء من رصف وتشجير المنطقة، مستمعا لعدد من مطالب سكان العمارات السكنية، حيث وجه رئيس مجلس المدينة ومديرية الاسكان بسرعة دراسة انشاء مسجد وعدد من المحلات لخدمة السكان وكذلك حل مشكلة تضرر احدى الوحدات السكنية من الصرف الصحى، وكذلك مراجعة اعمدة الانارة والاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ علي المظهر الحضارى بها.



وأشار "ابوزيد"، الى أنه يجرى الاسراع فى اجراءات اعلان جامعة مطروح المستقلة التى تقام على مساحة 50 فدانا بمنطقة الكيلو 10 مع العمل على اقامة مزيد من الكليات العملية والعلمية المتخصصة التى تواكب ما تزخر به مطروح من ثروات وإمكانيات تنموية هائلة تكون قادرة على خدمة أهلها وبما يخدم سوق العمل على أرض مطروح وحاجتها الى المزيد من الكوادر العلمية والعملية بالاضافة الى وجود كليات علمية متخصصة فى مجالات تتناسب مع طبيعة وامكانات المحافظة كالزراعة البيئية والصحراوية والطب البيطرى والسياحة والفنادق والتمريض وعلوم البترول والتعدين والكليات النظرية كالتربية ورياض الاطفال.

