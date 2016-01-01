إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه في الشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أنه جار إقامة وإنشاء 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتستوعب 4080 فصل بتكلفة 1.8 مليار جنيه بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.



جاء ذلك خلال اجتماعه بمدير هيئة الأبنية التعليمية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومدير مديرية الإسكان ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق الإسكان ومشروعك بالديوان العام.



وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ عدد 3 مدارس يابانية بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر بتكلفة 66 مليون جنيه لتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة يتماشى مع النظام العالمي للارتقاء بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للمتفوقين بتكلفة 57 مليون جنيه .



وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي2018 / 2019 م بمدينة الزقازيق طبقا للشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني ( البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ) والتقديم على موقع وزارة التربية والتعليم.