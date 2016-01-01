ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه في الشرقية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:09 م
اللواء خالد سعيد
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أنه جار إقامة وإنشاء 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتستوعب 4080 فصل بتكلفة 1.8 مليار جنيه بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمدير هيئة الأبنية التعليمية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومدير مديرية الإسكان ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق الإسكان ومشروعك بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ عدد 3 مدارس يابانية بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر بتكلفة 66 مليون جنيه لتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة يتماشى مع النظام العالمي للارتقاء بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية،  بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للمتفوقين بتكلفة 57 مليون جنيه .

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي2018 / 2019 م بمدينة الزقازيق طبقا للشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني ( البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ) والتقديم على موقع وزارة التربية والتعليم.

ترشيحاتنا

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه إلى تشيلسي

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو

سموحة يوجه رسالة مؤثرة لـ مهدي سليمان بعد الانتقال لـ بيراميدز

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

غادة عبد الرازق تستمتع بجمال الطبيعة فى اليونان

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

شاهد.. طائرة قطرية تقلع من بانكوك براكب واحد فقط بسبب المقاطعة

أهداف ومهارات أيوب الكعبى مهاجم الزمالك المرعب المنتظر

عصابة تكتشف مدينة أثرية كاملة في المنيا.. والشرطة تضبط أفرادها

الصحة تلزم المستشفيات باذاعة السلام الجمهوري يوميا لتعزيز الانتماء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟