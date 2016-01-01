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منوعات

اكتشاف دواء جديد يقضي على الشيخوخة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:07 م
صدى البلد
وكالات
نشرت مجلة "Nature Medicine" الأمريكية بحثا جديدا لعلماء البيولوجيا الدقيقة، يفيد بأنهم جربوا دواءً على فئران تجارب يقضي بشكل انتقائي على الخلايا المتهالكة بسبب الشيخوخة.

ونقلت فضائية "روسيا اليوم" عن عالمة الأحياء فيليبي سييرا من المعهد الوطني للشيخوخة في بيثيسدا بالولايات المتحدة، إن دراسة لحالة الفئران باستخدام عقاقير "سينوليتيت"، أظهرت نتائج مذهلة وأطالت العمر الافتراضي للفئران بواقع الثلث، والخطوة القادمة هي التأكد من أن المواد المكونة للعقاقير آمنة للبشر وليس لها أعراض جانبية خطيرة.

ويشير البحث من وجهة النظر العلمية البحتة إلى أن الخلايا الجنينية والخلايا الجذعية الجنينية قادرة على الحياة إلى أجل غير مسمى، وتستطيع عند توفر بيئة مناسبة أن تنقسم بشكل غير محدود، ومع ذلك عند كبار السن تفقد الخلايا من قدراتها وتدخل في مرحلة الشيخوخة.

وقبل عامين حقن علماء أحياء أمريكيون فئران مخبرية بهذه العقاقير وتبين أن الفئران تخلصت من أعراض كثيرة للشيخوخة منها الترهل العضلي، عندها قرر العلماء محاولة الحصول على نتيجة مماثلة دون التدخل في عمل الحمض النووي.

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