محافظ الشرقية يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها بالإسكان

عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إجتماعًا بمدير مديرية الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من إلتزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال و للإطمئنان على توصيل المرافق من مياه و صرف صحي و كهرباء مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات و تهيئة الأجواء المناسبة للعمل لضمان إلتزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة لنهو الأعمال.



وخلال الإجتماع تم إستعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان حيث اكد المهندس حامد علي حامد مدير مديرية الإسكان أنه جاري أعمال إنشاء المشروع الإجتماعي بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق لعدد (10 ) أبراج سكنية تضم (920 ) وحدة سكنية بالإضافة إلى (92 ) وحدة إداري ومحلات بالدورالأرضي وجراجات بالبدروم بتكلفة ( 218 ) مليون جنيه وذلك في إطار قيام المحافظة بتوفير مسكن لائق لأبناء المحافظة من حاجزي إسكان 2008 .بالإضافة إلى إنشاء عدد 20 عمارة سكنية خلف مساكن أحمد حلمي بفاقوس تضم 346 وحدة بتكلفة 98 مليون و 572 ألف جنيه و 5 عمارات بحلقة السمك بمدينة الزقازيق تضم 90 وحدة سكنية بتكلفة 10 مليون جنيه .



كما قدم مدير مديرية الإسكان شرحًا تفصيليًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء عدد 4 عمارات سكنية أمام مستشفى التيسير بعدد 40 وحدة و بتكلفة 8 مليون و 700 ألف جنيه و أبراج النقراشي بتكلفة 31 مليون جنيه ، كما تم إستعراض أعمال إنشاء مبنى الحضانة بفاقوس بتكلفة 3.9 مليون جنيه و إنشاء مبنى ورش و غرفة مولد العباسة بمركز فاقوس بتكلفة 2.2 مليون جنيه .



وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروعات المفتوحة والجاري تنفيذها في قطاع الإسكان لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .



حضر الإجتماع اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية و التنمية المحلية و المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية ومديري إدارات التخطيط العمراني و الإدارة الهندسية و صندوق تطوير العشوائيات و صندوق الإسكان بالديوان العام.