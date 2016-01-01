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فن

أحمد الشامى لأبطال مصر: شرفتونا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:08 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر المطرب أحمد الشامي، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يهنئ فيه أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال الشامى: "شرفتوا مصر يا أبطال وعقبال تكريم المتفوقين في جميع المجالات.. مبروك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامى كانت مسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، كما أنه يبدأ التحضير لألبوم جديد مع فريقه.

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