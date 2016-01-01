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برلمان

رئيس خطة البرلمان: مصر بها عدد لا نهائي من الأصول غير المستغلة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:32 م
الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر بها الآلاف من الأصول المستغلة بمعدلات كفاءة وفاعلية منخفضة جدا، وقدر كبير من الأصول غير المستغلة التى لا عدد لها، لافتا إلى أنه آن الأوان لإدارة تلك الأصول بكل فاعلية وكفاءة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، لمناقشة قانون إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، بحضور الدكتورة نجلا البيلى مدير وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ووجه عيسى التحية للنائب مصطفى سالم وكيل اللجنة باعتباره أول من فتح هذا الأمر فى فبراير 2016 وطلب تشكيل لجنة لحصر هذه الأصول وكيفية إدارتها، قائلا "الشرارة خرجت من اللجنة".

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