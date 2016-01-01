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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 في تصادم بسوهاج

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:24 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
خالد رياض
شهد طريق قرية بني وشاح بمركز المراغة بسوهاج، حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي المراغة المركزي.

كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم علي طريق قرية بني وشاح، وانتقل مأمور وضباط مباحث مركز المراغة وتبين من المعاينة مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية.

تم رفع آثار الحادث وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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