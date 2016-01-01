ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صحة البرلمان: إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات تنمية بشرية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:22 م
صحة البرلمان
صحة البرلمان
أحمد أيمن
أشاد النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بقرار وزيرة الصحة بشأن إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء بجميع المستشفيات، مؤكدا أن بداية التطوير تبدأ بالقوة البشرية أي الإنسان لذلك لابد من تنمية المواطن المصري وبناء شخصيته.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة، أن قرار وزيرة الصحة يتفق مع توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الشخصية المصرية، حيث ستؤدي إذاعة السلام الوطني إلى تعزيز قيم الانتماء لدى المواطن سواء كان مريضا أو طبيبا، مشددا على أهمية تفعيل القرار بكافة المستشفيات.

وأكد وكيل لجنة الصحة، أن القرار بمثابة تدريب للأطباء على إعلاء قيم المواطنة ومراعاة آداب المهنة والحفاظ على المسئولية الطبية، حيث سيكون الأمر بمثابة تنمية بشرية لأفراد المنظومة.

وأصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارًا تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، حيث نص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء، يوميًا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

ترشيحاتنا

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نورنبيرج الألماني وديا

والد عمر جابر يكشف حقيقة انتقاله لـ بيراميدز وعرض الأهلي

أيوب الكعبى ..7 معلومات لا تفوتك عن مهاجم الزمالك المنتظر

هذه هي الحالة الصحية لأطفال الكهف بتايلاند

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

عصابة تكتشف مدينة أثرية كاملة في المنيا.. والشرطة تضبط أفرادها

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

وكالة روسية تكشف موعد انفراج الأزمة بين قطر والرباعي العربي

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

أول تصريح لوزير الدفاع التركي الجديد عقب أدائه اليمين

سموحة يوجه رسالة مؤثرة لـ مهدي سليمان بعد الانتقال لـ بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟