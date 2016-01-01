صحة البرلمان: إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات تنمية بشرية

أشاد النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بقرار وزيرة الصحة بشأن إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء بجميع المستشفيات، مؤكدا أن بداية التطوير تبدأ بالقوة البشرية أي الإنسان لذلك لابد من تنمية المواطن المصري وبناء شخصيته.



وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة، أن قرار وزيرة الصحة يتفق مع توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الشخصية المصرية، حيث ستؤدي إذاعة السلام الوطني إلى تعزيز قيم الانتماء لدى المواطن سواء كان مريضا أو طبيبا، مشددا على أهمية تفعيل القرار بكافة المستشفيات.



وأكد وكيل لجنة الصحة، أن القرار بمثابة تدريب للأطباء على إعلاء قيم المواطنة ومراعاة آداب المهنة والحفاظ على المسئولية الطبية، حيث سيكون الأمر بمثابة تنمية بشرية لأفراد المنظومة.



وأصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارًا تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، حيث نص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء، يوميًا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.