أول تصريح لوزير الدفاع التركي الجديد عقب أدائه اليمين

أكد وزير الدفاع التركي الجديد خلوصي آكار، تطلع بلاده من أجل مواصلة حياة شعبها بأمان، وبشكل ودي مع دول الجوار.



وقال "خلوصي" عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي: "نتطلع إلى مواصلة حياتنا بسلام وأمان وبشكل ودي من خلال إقامة علاقات حسن الجوار مع جيراننا".



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن أمس الاثنين، تعيين رئيس الأركان السابق خلوصي أكار وزيرا للدفاع بالبلاد.