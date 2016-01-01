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كأس العالم

تقارير: يوفنتوس حسم صفقة رونالدو والإعلان خلال ساعات

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:06 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
عمرو الحلوانى
بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، قريبًا من التوقيع لصالح يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، بات مسألة وقت، مضيفًا أن ريال مدريد يستعد للموافقة على عرض السيدة العجوز، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو اقترب من الانتقال لصفوف يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

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