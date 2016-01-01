التخطيط: 4140 أصلا غير مستغل حتى آخر العام الماضى

عرضت الدكتورة نجلا البيلى مدير وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جهود الحكومة فى حصر الأصول غير المستغلة، لافتة إلى أن عدد الأصول المتاحة المتوفر لها قاعدة بيانات صحيحة تسمح لمتخذى القرار باستغلالها 3 أصول فقط من أصل 4140 أصلا غير مستغل تم حصرها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، لمناقشة قانون إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، بحضور الدكتورة نجلا البيلى مدير وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.



وأوضحت البيلى أن هناك ضعفا فى جودة البيانات، وتعدد نقاط التواصل، وافتقاد لسندات الملكية لبعض الأصول، لافتة إلى أنه فى ديسمبر 2017 كان هناك حصر قديم نتج عنه أن الدولة بها 4140 أصلا غير مستغل، وفى بداية عام 2018 وبعد مراجعة قاعدة البيانات وُجد أن هناك بعض نقاط الضعف بها تستلزم التمهل وإلقاء النظر على جودة البيانات المتاحة.

