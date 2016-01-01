الرئيس يكرم أبناءه .. ولاعبو منتخب مصر: شكرا لـ السيسي

وزير الرياضة: تكريم الرئيس أكبر دافع استعدادا لأولمبياد طوكيو

رئيس اللجنة الأوليمبية: سعادتنا لا توصف بتكريم الرئيس لأبطال مصر

محمد إيهاب: تكريم الرئيس دفعة معنوية كبيرة

جيانا نجمة الكاراتيه: شكرا للرئيس وسنواصل الإنجازات

نجمة تنس الطاولة: تكريم السيسى فخر للرياضيين

بطل الملاكمة عبدالرحمن عرابى: تكريم السيسى انطلاقة جديدة

درويش بطل الجودو: تكريم الرئيس وسام على صدر كل رياضي

فى لفتة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي قام اليوم، الثلاثاء، بتكريم أبطال مصر الحاصلين على الميداليات المختلفة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا من أجل منحهم حافزا معنويا كبيرا لمواصلة النجاحات ورفع علم مصر خفاقا فى المحافل الدولية فى الألعاب الفردية.الأمر الذى قوبل بسعادة بالغة وامتنان كبير من جانب لاعبى منتخب مصر موجهين التحية إلى الرئيس السيسي لدعمه اللامتناهى لأبنائه ممثلى الألعاب الفردية معتبرين التكريم وساما على صدورهم.من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبطال مصر الحاصلين على الميداليات المختلفة بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرًا بإسبانيا يعد أكبر حافز للفترة المقبلة موضحا أن تكريم الرئيس السيسى يعكس اهتمام الدولة الكامل وتقديرها لأبطالها المتميزين فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن نجوم مصر فى مختلف الألعاب نجحوا فى رفع العالم المصرى عاليًا بدورة البحر المتوسط.وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن التكريم الرئاسى من قبل الرئيس السيسى يعد خطوة مهمة للغاية لدى أبطال وبطلات مصر فى بذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة وتحقيق أفضل إعداد لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020.فى حين أبدى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبطال مصر الحاصلين على الميداليات المختلفة بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرًا بإسبانيا وقال إن الرئيس السيسى وجه التحية لأبطال مصر وطالبهم ببذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار فى تحقيق الانتصارات والإنجازات.وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تكريم الرئيس السيسى أكبر دافع وحافز لأبطال مصر خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق أفضل استعداد ممكن لأولمبياد طوكيو 2020.فيما أبدى محمد إيهاب، نجم المنتخب الوطنى الأول لرفع الأثقال، سعادته البالغة بالتكريم الرئاسى اليوم، الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الحصول على الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرا بإسبانيا وقال إن تكريم الرئيس السيسى له اليوم هو وسام على صدره وإحدى أهم اللحظات الرائعة فى حياته.وأشار إلى أن تكريم الرئيس يشير إلى مدى اهتمام رئيس الجمهورية بالمصريين المتفوقين فى كل المجالات المختلفة، مؤكدًا أن سعادته لا توصف بهذا التكريم، لافتًا إلى أن التكريم يعد دفعة قوية من أجل بذل أقصى مجهود ممكن والاستمرار فى تحقيق النجاحات.وأبدت جيانا فاروق، نجمة المنتخب الوطنى الأول للكاراتيه، سعادتها البالغة بتكريمها اليوم، الثلاثاء، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بعد الحصول على الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرًا بإسبانيا مؤكدة إن سعادتها لا توصف بهذا التكريم، كونه مقدمًا من الرئيس السيسى، موجهة الشكر له.ولفتت نجمة المنتخب، أن التكريم يعد دفعة معنوية كبيرة لأبطال مصر فى مختلف الألعاب؛ من أجل بذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة للاستمرار فى الانتصارات، وتحقيق مزيد من الميداليات ببطولات العالم الكبرى.وأعربت دينا مشرف، نجم المنتخب الوطنى الأول لتنس الطاولة، عن سعادتها البالغة نتيجة التكريم الرئاسى اليوم، الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، بعد الحصول على الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرا بإسبانيا موضحة أن تكريم الرئيس السيسى يعد أكبر دافع لها خلال الفترة المقبلة من أجل استمرار تحقيق النتائج وضرب كل الأرقام القياسية الخاصة بلعبة تنس الطاولة.ووجهت التحية والتقدير إلى الرئيس السيسى نتيجة اهتمامه بالرياضيين وحرصه على تكريمهم من أجل الاستمرار فى تحقيق النجاحات على المستوى العالمى.وأعرب عبدالرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى الأول للملاكمة سعادته الكبيرة نتيجة التكريم الرئاسى من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى له اليوم بعد الحصول على الميدالية الذهبية لدورة البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرا بإسبانيا لافتا الى أن هذا التكريم يعد وساما على صدر كل رياضى نجح فى رفع اسم مصر عاليا فى أكبر المحافل العالمية .وشدد بطل الملاكمة على أن التكريم يعد نقطة انطلاقة جديدة نحو تحقيق المزيد من الميداليات العالمية خلال الفترة المقبلة .وأوضح رمضان درويش، لاعب المنتخب الوطنى الأول للجودو، سعادته الكبيرة بعد التكريم الرئاسي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى له اليوم بعد حصوله على الميدالية الذهبية لدورة البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرًا بإسبانيا وقال إن هذا التكريم يعد وسامًا على صدر كل رياضى نجح فى رفع اسم مصر عاليًا في أكبر المحافل العالمية مشيرا إلى أن التكريم يعد نقطة انطلاقة جديدة نحو تحقيق مزيد من الميداليات العالمية خلال الفترة المقبلة.