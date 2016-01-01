وزير الطيران المدني يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولي

استقبل اليوم الثلاثاء، الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بمكتبه، بمقر الوزارة "غنية مصطفى اسماعيل" عاملة نظافة بصالة الوصول بمبنى الركاب (1) بمطار القاهرة الدولى، لتكريمها على أمانتها، حيث قامت باعادة مبلغ تسعة آلاف يورو وجهاز محمول لراكب مصرى فقدها لدى عودته من ميلانو بايطاليا.



وقام وزير الطيران بتكريم " غنية" ومنحها شهادة تقدير وتحفيزًا ماديًا لأمانتها، كما أعرب عن شكره وتقديره العميق لموقفها المشرف مما يعد مثالا يحتذى به للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى مليء بهذه النماذج المشرفة.