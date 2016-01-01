ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نورنبيرج الألماني وديا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:17 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس تشكيل فريقه أمام نورنبيرج في المباراة الودية المقرر لها مساء اليوم.

وجاء التشكيل كالتالي: 
محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود عبدالعاطي “دونجا” وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع ومحمد أشرف “روقا” ومعروف يوسف وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وإبراهيم حسن في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وفي الشوط الثاني سيلعب الزمالك بتشكيل يضم : عماد السيد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وكماتشو وأحمد رفعت ومحمد عنتر في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ومحمد إبراهيم وعماد فتحي وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

ترشيحاتنا

أزمة كهربا والزمالك تشتعل.. الجبلاية تبحث عن مخرج واللاعب يتمسك بالإفادة

انفوجراف.. 7 لاعبين من أصول عربية يقودون فرنسا وبلجيكا بالمونديال

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

وكالة روسية تكشف موعد انفراج الأزمة بين قطر والرباعي العربي

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

الحماية المدنية تنفى انهيار عقار فى حدائق القبة

غادة عبد الرازق تستمتع بجمال الطبيعة فى اليونان

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نورنبيرج الألماني وديا

شاهد.. طائرة قطرية تقلع من بانكوك براكب واحد فقط بسبب المقاطعة

الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو

أزمة مدوية فى كرواتيا قبل مواجهة إنجلترا بمونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟