جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نورنبيرج الألماني وديا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس تشكيل فريقه أمام نورنبيرج في المباراة الودية المقرر لها مساء اليوم.



وجاء التشكيل كالتالي:

محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود عبدالعاطي “دونجا” وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع ومحمد أشرف “روقا” ومعروف يوسف وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وإبراهيم حسن في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .



وفي الشوط الثاني سيلعب الزمالك بتشكيل يضم : عماد السيد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وكماتشو وأحمد رفعت ومحمد عنتر في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ومحمد إبراهيم وعماد فتحي وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .