النقيب: ننتظر اجتماع اتحاد العمال لمناقشة إعادة هيكلة الأعلى للأجور

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي إن اتحاد العمال سيعقد اجتماعا فور عودة رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي من البحرين وذلك لبحث إعادة هيكلة المجلس الأعلى الأجور.



وأكد سعيد نقيب في تصريح "لصدى البلد" أنه من الضروري إنعقاد المجلس الأعلى للأجور ووضع منظومة شاملة له موضحا أن الأعلى للأجور هي الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة كما أنه المعنى بصرف العلاوات والحوافز.



وأضاف النقيب أن إعادة تأهيل الشباب المنضمين حديثًا للعمل النقابي من ضمن أولويات واهتمامات الاتحاد في الفترة القادمة.