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برلمان

نقل البرلمان: السكة الحديد تسير بسرعة السلحفاة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:25 م
هيئة السكة الحديد
هيئة السكة الحديد
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن منظومة السكة الحديد فى مصر، تسير بشكل بطئ كـ "السلحفاة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم.

أكد رئيس اللجنة، أنه تم إهمال تطوير العنصر البشري بقطاع السكة الحديد، متابعًا: "مش جايين بعد ما يطلعوا معاش نقول هنطورهم، احنا عايزين إدارة جديدة بفكر جديد".

وأضاف: عايزين اللى يمسك منصب يكون إنسان طموح، مش يشتغل شوية ويقول بارك الله فيما رزق، يجب أن يكون هناك سكة حديد من غير مزلقانات التى تتسبب فى الحوادث".

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