ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فوزي الشامي يقود أوراكسترا الشباب في الأوبرا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:02 م
صدى البلد
محمد نبيـل
ينظم أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني، المكون من شباب 9 دول عربية، في جولته العاشرة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

الحفل يقام بدار الأوبرا المصرية تحت اشرف دكتور فوزى الشامي مؤسس الأوركسترا والمدير الفني، العميد السابق لمعهد الكونسرفاتوار، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.

الحفل يعد الأول في مصر وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ترشيحاتنا

وزير النقل: افتتاح 4 محطات مترو على الخط الثالث نهاية 2018

حازم إمام يوضح حقيقة تكليفه باختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر

رسميا.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الدورى القطرى

إحالة نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم في مذبحة بولاق الدكرور للجنايات

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

النائب العام: حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات

إطلاق نار داخل مستشفى الملك سلمان بالرياض

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام تاونشيب البتسواني

بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط

هذه هي الحالة الصحية لأطفال الكهف بتايلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟