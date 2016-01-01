فوزي الشامي يقود أوراكسترا الشباب في الأوبرا

ينظم أوركسترا الشباب العربي الفلهارموني، المكون من شباب 9 دول عربية، في جولته العاشرة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.



الحفل يقام بدار الأوبرا المصرية تحت اشرف دكتور فوزى الشامي مؤسس الأوركسترا والمدير الفني، العميد السابق لمعهد الكونسرفاتوار، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.



الحفل يعد الأول في مصر وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

